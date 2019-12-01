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LM317 регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Характеристики, онлайн калькулятор, datasheet

admin 35 комментариев LM317,Стабилизатор

Интегральный, регулируемый линейный стабилизатор напряжения LM317 как никогда подходит для проектирования несложных регулируемых источников и блоков питания, для электронной аппаратуры, с различными выходными характеристиками, как с  регулируемым выходным напряжением, так и с заданным напряжением и током нагрузки.

Для облегчения расчета необходимых выходных параметров существует специализированный LM317 калькулятор, скачать который можно по ссылке в конце статьи вместе с datasheet LM317.

Технические характеристики стабилизатора LM317:

  • Обеспечения выходного напряжения  от 1,2 до  37 В.
  • Ток нагрузки до  1,5 A.
  • Наличие защиты от возможного короткого замыкания.
  • Надежная защита микросхемы от перегрева.
  • Погрешность выходного напряжения 0,1%.

 

Эта не дорогая интегральная микросхема выпускается в корпусе TO-220, ISOWATT220, TO-3, а так же D2PAK.

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Корпус LM317 регулируемого стабилизатора напряжения и тока

Назначение выводов микросхемы:

Выводы LM317 регулируемого стабилизатор напряжения и тока

Модификации LM317 регулируемого стабилизатор напряжения и тока

Параметры LM317 регулируемого стабилизатор напряжения и тока

Характеристики LM317 регулируемого стабилизатор напряжения и тока

схема 1 LM317 регулируемого стабилизатор напряжения и тока

Микросхема LM317
Регулируемый стабилизатор напряжения на LM317
Набор для сборки регулируемого стабилизатора напряжения на LM317

Онлайн калькулятор LM317

Ниже представлен онлайн калькулятор для расчета стабилизатора напряжения на основе LM317. В первом случае, на основе необходимого выходного напряжения и сопротивления резистора R1, производится расчет резистора R2. Во втором случае, зная сопротивления обоих резисторов (R1 и R2), можно вычислить напряжение на выходе стабилизатора.


Калькулятор для расчета стабилизатора тока на LM317 смотрите здесь.

Примеры применения стабилизатора LM317 (схемы включения)

Стабилизатор тока

Данный стабилизатор тока можно применить в схемах  различных зарядных устройств для аккумуляторных батарей или регулируемых источников питания. Стандартная схема зарядного устройства приведена ниже.

В данной схеме включения применяется способ заряда постоянным током. Как видно из схемы, ток заряда зависит от сопротивления резистора R1. Величина данного сопротивления находится в пределах от 0,8 Ом до 120 Ом, что соответствует зарядному току  от 10 мА до 1,56 A:

Стабилизатор тока LM317

Источник питания на 5 Вольт с электронным включением

схема 3 LM317 регулируемого стабилизатор напряжения и тока

Ниже приведена схема блока питания на 15 вольт с плавным запуском. Необходимая плавность включения стабилизатора задается емкостью конденсатора С2:

схема 4 LM317 регулируемого стабилизатор напряжения и тока

Регулируемый стабилизатор напряжения на LM317

Схема включения с регулируемым выходным напряжением

Регулируемый стабилизатор напряжения на LM317

lm317 калькулятор

Для упрощения расчета номинала резистора можно использовать несложный калькулятор, который поможет рассчитать необходимые номиналы не только для LM317, но и для L200, стабилитрона TL431, M5237, 78xx.

lm317 калькулятор

Скачать datasheet и калькулятор для LM317 (319,9 Kb, скачано: 42 371)

Аналог LM317

К аналогам  стабилизатора LM317 можно отнести следующие стабилизаторы:

  • GL317
  • SG31
  • SG317
  • UC317T
  • ECG1900
  • LM31MDT
  • SP900
  • КР142ЕН12 (отечественный аналог)
  • КР1157ЕН1 (отечественный аналог)
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35 комментариев

  • Валерий
    26.03.2014 at 19:26

    Интересная статья! Спасибо!

    Ответить
  • Александр
    27.03.2016 at 13:38

    Регулируемый стабилизатор напряжения на LM317- схемка работает , только выводы 2 и 3 попутаны местами в схеме!!!

    Ответить
    • Владимир (RW3QKW)
      15.01.2019 at 16:59

      С какого перепугу они перепутаны? На схеме всё правильно.Внимательнее смотрите даташит на стабилизатор.

      Ответить
  • Кирилл
    22.06.2016 at 20:47

    А в схеме Регулируемый стабилизатор напряжения на LM317 какой нужен трансформатор? На вторичной обмотке сколько вольт надо?

    Ответить
    • Серж
      03.01.2017 at 20:11

      Разница между входным и выходным напряжением должна составлять 3,2 вольта, то есть, если тебе необходимо 12 вольт на выходе, то на вход нужно подать 15,2 вольта

      Ответить
  • Транзистор
    30.09.2017 at 17:01

    Подскажите за что отвечает резистор (200 Ом — 240 Ом) между первой и второй ногой микросхемы ?
    Сейчас собрал простейший стабилизатор на 5,15 V , резистор между 1 и 2 ногой — 680 Ом , между второй и третьей 220 Ом = на выходе сила тока всего 0,45 А . Для зарядки смартфона мне нужна сила тока 1 А .

    Ответить
    • adminАвтор статьи
      13.10.2017 at 05:31

      Резисторы R1 и R2 — делитель напряжения. Подключите 220 Ом (R1) к 1 и 2 выводу, 680 Ом (R2) к 1 выводу и минусу питания.

      Ответить
      • bob
        13.10.2017 at 10:30

        Резисторы R1 и R2 можно подобрать и другого номинала?

        Ответить
        • adminАвтор статьи
          13.10.2017 at 10:32

          да, рассчитать можно здесь

  • Igor
    19.10.2017 at 00:17

    можно ли совместить на одной lm317, регулировку тока и напряжения,

    Ответить
    • jenya9000
      30.11.2017 at 21:51

      Можно,я так делал.Сначала собираем регулятор напряжения,потом между adj и out ставим переменный резистор только большой мощности вата на 2. мультиметром настраиваеш всю поделку.а лучше использовать две 317 . 1-я как регулятор напр. 2-я как рег.тока. и вперед. Если собирать на 317-х лабораторник то можно парралельно их ставить (с ограничительными резисторами на выходе по 0.2 ом )например три или пять штук 317-х,только собирать с защитами (диоды )по полноценной схеме .у меня таких два штуки есть один на одной ,для маломощных нагрузок ,второй на двух .главное что б транс был нормальный мощью ват 30-50.и хватит за глаза .не варить же им !

      Ответить
      • Александр
        22.03.2018 at 18:19

        Евгений, может скинешь схемку (или ссылку)на параллельное включение ЛМ 317 для ПБ? Я собрал, 5 штук поставил, греются не равномерно. Попробую поставлю выравнивающие резисторы по 0,2 Ома. Транс 150 Ватт, до 30В. Можно, конечно, купить БП на Али. Да решил молодость вспомнить (мне 68).

        Ответить
  • Федот
    06.11.2017 at 22:06

    Большое Спасибо за статью!!!

    Ответить
  • sergej
    02.01.2018 at 12:42

    Здравствуйте! Под рукой стабилизаторы 7812 и 7912.
    Можно их применить для понижения напряжения с учетом вышеуказанного расчета и схемы?

    Ответить
    • Тамерлан
      04.01.2018 at 11:58

      Можно лишь изловчиться на напряжение более высокое, чем номинальное (для 7812 — больше 12 В). Для этого в цепь 2-го вывода включают N число диодов, тогда приблизительно получится Uвых=12+0,65N; вместо диодов можно подобрать резистор. При этом корпус микросхемы должен быть изолирован от общего провода вопреки стандартному включению.

      Ответить
  • Александр
    03.01.2018 at 15:20

    Я так понимаю-если стабилизатор не 317 ,а на рассчитанное своё напряжение например 7812,то меньше чем 12 никак не получить,а вот больше по этой методике пожалуйста.

    Ответить
  • Александр
    15.01.2018 at 09:01

    Спасибо,хорошая статья!

    Ответить
  • Александр
    22.03.2018 at 18:07

    Сделал, работает хорошо.Регулирует от 1,2 В до 35В. После 0,5 А греется. Поставил на радиатор. Решил добавить два транзистора кт 819, поставил уравнивающие резисторы по 0,5 Ом. Регулировка от 0 до 10В — нормально. Если до 20В, то регулировка начинается от 10 и до 20, при 30В — от 20 до 30В, т.е. не от 1,3В. Может поможете? Может ещё кто посоветует. Хотелось бы сделать БП на ЛМ317 + транзисторы. Вам спасибо большое. А может сделать как советует jenya900?

    Ответить
  • Сергей
    26.04.2018 at 11:40

    Спасибо за схему,а как увеличить ток до10А?

    Ответить
  • Dim
    27.04.2018 at 15:58

    Как ограничить напряжение на выходе максим. 9вольт, при переменном резисторе 8кОм. Спасибо

    Ответить
  • Игнат
    08.05.2018 at 19:12

    Каков температурный диапазон эксплуатации LM317T?

    Ответить
  • arti65
    02.12.2018 at 19:03

    Купил гравёр. Сразу не запустился. Разобрал. Стоит линейный стабилизатор напряжения на LM317T. R1=100 Om, R2= последовательно 150 Om и переменное 1кОм. Между выходом и входом LM317T стоит конденсатор. Все компоненты нано. При включении заряжается ёмкость и когда напряжение достигает около 3В включается. Это где-то пол минуты. Зачем стоит ёмкость? Питание usb 5B. На выходе около 2В. Как всё это исправить? Мне нужно на выходе 3В. Менять переменное R нельзя. Можно менять R1, R2, C1.

    Ответить
  • RA3PKJ
    09.03.2019 at 02:08

    Кто-нибудь пробовал параллелить микросхемы?

    Ответить
    • RA3PKJ
      11.03.2019 at 00:48

      Ну пока сам не сделаешь, никто не пошевелится рассказать.
      Соединил в параллель вчистую (т.е. ножка к ножке без всяких уравнивающих сопротивлений) 5 штук. Нагрузил на 3,8А (больше не требовалось), напряжение на выходе просело с 14В до 13,8В. Приемлемо.
      Так что годится такой вариант.

      Ответить
      • Целых Денис
        03.08.2019 at 11:35

        Я всегда паралелю, чтоб запас был, если нагрузка большая. Всё хорошо работает.

        Ответить
  • Александр
    12.06.2019 at 09:04

    Помогите чайнику. Если в стабилизаторе напряжения на вход подать напряжение меньше, чем установленное на выход, что будет на выходе? Нужно, чтобы схема начала пропускать ток при росте напряжения, начиная с 12 вольт.

    Ответить
    • Целых Денис
      03.08.2019 at 11:32

      Микросхема ни работает как «клапан»! Она ни откроется резко после превышения напряжения на входе микросхемы. Если на выходе у тебя настроено 12в, а на вход подать 9. То на выходе стабилизированного тока ни будет, выйдут те же твои 9 вольт примерно, даже меньше ( минус опорное напряжение микросхемы)

      Ответить
  • Андрей
    01.09.2019 at 11:39

    Привет. Помогите сделать бп на lm317 и поливике irf640. Нужна схема

    Ответить
    • Евгений
      06.10.2019 at 03:12

      Собирайте лучше на других стабилизаторах. LM317 прошлый век, это как лампа и транзистор. Берите и собирайте на lm2596 или lm2576. КПД до 85%, ток до 3 ампер и стабильны. Держат КЗ и перегрузки. Есть ещё более лучше варианты, но они дороже.

      Ответить
      • Тамерлан
        06.10.2019 at 18:48

        LM2596 — это импульсный преобразователь, LM317 — линейный. И пока существует очевидная нужда в качественном питании без пульсаций и импульсных помех, LM317 и ей подобные останутся самым дешёвым и эффективным способом его получения.

        Ответить
        • Евгений
          06.10.2019 at 21:56

          Согласен. Это два разных преобразователя. Но человеку нужен простой БП и судя по всему, мощный. Вот и рекомендовал. У импульсного и линейного БП, есть свои недостатки и свои плюсы.

  • Владимир
    11.09.2019 at 22:15

    Использовать LM317 в качестве стабилизатора тока для питания автомоб. с/диодных ламп получится ?

    Ответить
  • Владимир (RW3QKW)
    15.01.2019 at 16:58

    Ничего не попутано.На схеме всё правильно.Учите технический английский язык. 1-управляющий, 2-выход, 3-вход
    На схеме всё правильно.

    Ответить
  • Сергей
    07.01.2020 at 03:10

    Человек, наверное имел в виду классическую схему с регулируемым выходным напряжением на LM317, которая гуляет по интернету. На той схеме перепутаны 1-й и 2-й выводы. Я перед Новым годом собирал себе тот блок питания для микродрели. Ничего не работало. Я уже и глазам своим не верил и не понимал что не так. Деталей то всего — ничего, меньше чем пальцев на двух руках. Начал смотреть маркировку внимательно. Вот тут и оказалось, что на той схеме перепутаны первый и второй выводы.

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